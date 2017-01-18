海軍首位女二代艦長 溫柔領導嚴謹帶兵
在國軍擔任重要職務的女性現在並不少見，海軍首位二代艦女艦長尤鐿濂及海陸首位兩棲登陸車車長林鶯鴦今天首度曝光，她們除了有女性的細心，執行任務時也和男性一樣剽悍勇猛。
國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由海軍規劃在去年12月派任首位二級艦女性艦長的中平軍艦擔任操演艦，過程中，配合海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車完成泛水搶灘及戰術挺進，展現出操演絕佳默契與熟練度。
海軍首位二代艦女性艦長、中平軍艦中校尤鐿濂受訪時表示，擔任中平軍艦艦長，對她而言是長官的肯定與榮耀，更是一項具有高度挑戰之職務。
尤鐿濂說，身為一位領導者，一定要帶給對部隊正面的態度，讓他們勇於面對以及解決問題，做為一位女性幹部，在輔導上她會用媽媽立場，但在教導、戰訓本務時還是要有嚴謹的一面，才仍讓部隊維持戰力。
而海軍陸戰隊首位女性兩棲登陸車車長、運輸車大隊運輸車第二中隊上士分隊長林鶯鴦受訪表示，她從戰車兵、通材士到成為指揮車副分隊長，感謝上級肯定，讓她在登陸戰車大隊中成為極少數的女性車長。
林鶯鴦說，雖然在海上閉艙環境悶熱，還要克服海象的險峻，但身為車長必須成為弟兄典範，帶領弟兄順利安全完成各項任務，不辜負長官期望。
對於最難忘的任務，林鶯鴦說，有次可能遇到颱風外圍環流影響，在海上航行浪很大，一開車的時候整個浪會蓋過車子，晃得很厲害，車身就要靠車長跟駕駛的默契，控制這台車。
媒體詢問，兩棲登陸車的艙內環境比較沒那麼舒適，要如何克服這樣的環境？林鶯鴦說，在封閉情況下，當然比較不舒服，但就秉持自己的信念忍耐住。1060118
(中央社)
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