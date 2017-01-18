劉德華泰國拍廣告墜馬 腰部不能動
消息來源證實，香港藝人劉德華日前在泰國拍攝廣告時墜馬受傷，目前正搭乘醫療專機返回香港，接受進一步治療。據了解，劉德華的傷勢並不嚴重，但腰部不能動。
香港影劇界人士今天證實，劉德華日前在泰國拍攝廣告時墜馬傷及腰脊的消息。
早前有報導指出，劉德華於16日前往泰國拍攝廣告，期間拍攝一場騎馬場景時，馬匹發狂，劉德華不慎墜馬，被馬匹踏踩到腰脊。
劉德華的腰脊骨裂，廣告已暫停拍攝。
報導指出，劉德華及時前往泰國一間醫院接受治療，因為腰脊受傷，行動不便，必須乘坐醫療專機回港，進一步接受醫生診治。1060118
(中央社)
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