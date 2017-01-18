日圓漲勢停滯 日股收漲

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日本東京股市今天收高，因投資人逢低買進收復稍早失土，加上日圓漲勢停滯。

法新社報導，日經225指數上漲0.43%或80.84點，收18894.37點；東證指數上揚0.32%或4.76點，收1513.86點。（譯者：中央社張曉雯）1060118

(中央社)