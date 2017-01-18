北市小學生用畫筆 繪出最簡單的幸福

「到了假日，無論再忙，爸媽都會陪我出去玩」，就讀明湖國小的林裕翔，用畫筆繪出父母在家分擔家事的畫面，他畫的，是屬於他「最簡單的幸福」，也被出版成性平繪本。

性別平等議題成為近日熱門的話題，台北市教育局為了鼓勵學生深化思考，去年辦理國小師生繪本創作競賽，並從中挑選5件特優作品，宣導性平觀念。

其中就讀明湖國小二年級的學童林裕翔，用蠟筆一筆一畫的繪出作品「我的家」，並將家中父母最樸實、最真誠的一面反映在畫作上，簡單的用色、明瞭的線條，徹底反映出屬於他心中「最簡單的幸福」。

他也在繪本中，介紹他的爸爸是「畫家」、媽媽是「上班族」，因為工作關係，爸爸白天有空就會洗衣服、晾衣服，並煮好菜等媽媽下班回家，再一起聊聊今天發生的事；有時候，則是媽媽清洗衣服、打掃家裡，烹煮美味料理給全家人吃。

但林裕翔在繪本的最後一頁說，「到了假日，不論再忙，爸爸媽媽都會陪我出去玩」，因此，「爸爸我愛你、媽媽我愛你，我好愛我的家人」。

台北市教育局認為，從林裕翔的繪本中可以發現，父母上班雖然辛苦，回家後仍會彼此分擔家務，假日更不忘共享天倫之樂，讓小朋友能對家人的牽絆、家事的分工有更深的體悟，也是一般的課程無法傳授的，這就是家庭功能。1060118

(中央社)