目標威廉波特 台東豐田半年來沒輸過

豐田陽念祖，先發3局失1分奪勝，另繳單場3支3（1轟）表現。（葉姵妤攝）

為爭取前進威廉波特(LLB世界少棒賽)代表權，台東縣豐田國小花了3、4年時間準備，半年來已拿下4座冠軍，而且自去年7月起還沒吞過敗仗，這周參與在台北舉行的LLB選拔賽前哨戰「富邦盃」，首戰再以5比4擊敗宜蘭三星國小，延續連勝。

豐田國小今年為爭取LLB中華隊代表權來勢洶洶，整批球員自3、4年級起就進行訓練，自去年7月起，先後拿下勝求盃、耕元盃、金龍盃、徐生明盃等4座冠軍，校長兼總教練方穎豐提到：「要拚威廉波特，需要長時間的準備，每一次比賽打完，也跟孩子說要歸零重來，讓他們重新再去挑戰。」

舉辦邁入第3屆的富邦盃採威廉波特賽制，被視為今年國內選拔賽前哨戰，豐田在首戰碰上三星國小，雖然讓三星許子謙、許嘉勝轟出陽春炮，但楊念祖、韓碩恆也都還以全壘打，兩度將戰局扳平，5局下豐田再靠代打余政陽的安打和對手失誤敲回致勝2分，最終逆轉搶下首勝。

豐田隊長陽念祖，此戰擔任先發投手、打第6棒，主投3局，被敲的唯一安打就是陽春全壘打，打擊更繳出單場3支3表現，包括一發陽春全壘打。投手和三、游兼修的陽念祖，對自己的投打能力都很有信心，他也提到，最欣賞的球員是Lamigo桃猿19歲游擊手林承飛，「因為他守備很好、基本動作都很好。」

(中時電子報)

豐田韓碩恆敲出陽春全壘打。（葉姵妤攝）