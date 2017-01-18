桃園國中小學寒假作業 適性樂活學

桃園市寒假作業相當活潑，同學自由發揮。（甘嘉雯攝）

桃園市寒假作業相當活潑，同學自由發揮。（甘嘉雯攝）

桃園市寒假作業相當活潑，同學自由發揮。（甘嘉雯攝）

桃園市寒假作業相當活潑，同學自由發揮。（甘嘉雯攝）

國中小學20日即將放寒假，3個星期時間雖然市府教育局沒有規定寒假作業，但老師會在放假前總是精心為孩子們設計兼具本位課程、議題融入又強調「做中學」的寒假作業，讓孩子們在假期中能適性快樂的學習。

龜山幸福國中以沈芯菱姐姐為主軸，讓理解只要心中有愛，那怕出身弱勢家庭，也能做公益，幫助更多人；平鎮區中壢國中的老師們設計「老街溪輕旅行」學習單，學生藉由探訪社區的河川教育中心及新勢公園礫間廊道，瞭解河川保育對社區環境的重要性，進而從自身做起展現環保實踐力。

中壢區過嶺國中的寒假作業則賦予學生充分選擇作業題材的自由空間，學生可依個人經驗與興趣擷取主題，藉由自製小書呈現出來，例如有學生在小書中大展漫畫專長，介紹自己大家庭過年拜祖先、拜年、客人到家裡玩、與家人出遊的情景，有的學生則將小書製作成旅遊札記，貼上景點照片，記錄美食與感想。

龍潭區龍潭國中的寒假作業則是老師們以現行閱讀課程的架構發展而來的，七年級以「走讀龍中－生命教育」為主題，以兩位主人翁的校園生活經歷，如計算到活動中心上體育課的路徑、校園中「苦楝」樹、學校的歷史等串聯各領域的學科知識，深具故事性，培養學生對學校生活有感及對學校人事物有情；八年級則以「走讀世界－性別教育」為主題，透過「Under Lover」和「玖壹壹」合唱的歌曲「癡心玫瑰花」，檢視歌曲中的性別角度。

桃園區新埔國小讓學生自主規劃運動、家事、閱讀及旅遊圖畫，此外，鼓勵學生運用過年清理出來的環保材料進行創作並用小日記記錄下來，讓環保觀念從小紮根；中壢區芭里國小則讓學生用撲克牌玩親子數學遊戲，並將遊戲感想寫成心情小語。

(中時)