華為爆員工洩密 已遭刑事拘留

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陸媒報導，華為內部通報驚傳6名前中高層領導，涉嫌洩露內部資料與樂視和酷派，目前已遭刑事拘留，進入法律程序。

據《證券時報》報導，華為6名消費者終端業務的前中高層領導，涉嫌將內部資料洩漏給樂視與酷派，其中也包括一些華為主力商品的設計師。

《新浪科技》則引述華為內部人士指稱，確有此項通報，但涉案人士非中高層，均是普通員工，且目前通報內容也不涉及樂視與酷派兩家公司。

報導也提到，樂視與酷派對媒體回應表示，被抓的這幾位並沒有洩密，但有些專利糾紛，正在走法律程序。

(旺報)