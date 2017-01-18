世界綠色大學 屏科大全國奪冠亞洲第5
國立屏東科技大學參與2016世界綠色大學評比，以優異的成績拿下全國之冠、亞洲第5名、世界第37名殊榮，這是屏科大連續第3年在世界綠色大學評比中奪得全國之冠。
2014年以來參與評比學校數原為300餘所世界各大學，2016年已攀升至500餘所參賽，屏科大2015年獲亞洲第3名，世界第32名，2016年在亞洲和世界的排名下降，但仍是全國第1，其中，在「教育」類別獲得1800分滿分，讓屏科大無論在綠能環保專業技能，及綠色人才培育都受到國際上的肯定。
校長戴昌賢表示，為響應全球抗暖化運動，屏科大積極投入各項綠色產業研發，如綠色能源研究發展中心、太陽光電應用研究中心、綠能蕈菇生物工廠、綠能生物工廠、生質能源、風力發電、氫能應用、綠能電動車等等，累積不少綠色科技應用研究能量。
這次評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等，屏科大在「教育」項目獲得滿分，主要是因各院所課程規劃內容著重生態環境教育，關注能源再生、生態防災科技等永續經營的議題，原有1988個開課數增至2727個。
另外，屏科大表示，早在2014年起將全校宿舍餐廳的廢水循環再利用，用於澆灌校園植物及噴水池等，學生宿舍全面使用熱泵提供熱水，宿舍、教室採用節能冷氣，規劃「校園交通車」、「校園腳踏車」，校內設置多個「電動車充電站」等節能減碳措施。1060118
(中央社)
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