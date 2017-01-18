農會名冊藍綠互槓 柯建銘：麻煩大了

我要評比

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，因國民黨立委張麗善提案暫緩提供農會會員名冊等兩案主決議，使得朝野黨團協商總預算添唯一變數，假如國民黨不簽協商結論，麻煩大了。

另外，柯建銘說明行政院政務委員林萬億取消出席民進黨團會議的原因很單純，就是因應朝野協商，黨團會議取消。

他下午受訪表示，林萬億就年金改革的構想與民進黨團成員溝通，不過，因立法院長蘇嘉全下午繼續召集朝野黨團協商總預算，原定因應立法院會表決大戰，而發出黨團動員令與黨團會議因此取消，因此林萬億也取消至黨團說明年金案的行程。

他說，民進黨團下午會議主要是為了總預算表決前，向黨團成員說明總預算處理情形、哪些需要表決？但106年總預算案尚未處理完畢，農委會預算還未處理，立法院下午院會勢必無法表決，因此取消黨團會議。

他說「假如明天要表決、要開黨團會議，這時候林萬億再來」，林萬億主動希望年金改革國是會議召開前與黨團成員溝通，這是好的。

是否改明天？柯建銘說，再連絡；是林萬億主動要求到黨團溝通，說明年金改革的方向與配套，年金改革國是會議，黨團有18位發言，要凝聚共識。

總預算協商是否來得及在20日處理完畢，柯建銘說，唯一變數就是農委會預算，國民黨立委張麗善提出兩案分別是農委會去年12月30日公告修改行政命令，要求提供全台農民名冊，張麗善要求不宜貿然開放；其次，要求農委會檢討漁會總幹事相關資格審議進程，檢討定案後下一屆適用。

柯建銘說，下午將進行農委會預算的協商，可能會忙到很晚，假如今天協商順利結束，明天院會開始表決，臨時會可能明天結束，不必等到週五（20日）；但變數在於張麗善所提這兩項主決議，假如國民黨團不簽，就麻煩大了，要表決很多。1060118

(中央社)