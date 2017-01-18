港府調高老人每月津貼至萬餘元

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香港行政長官梁振英在離任前加強扶助年長者，建議每月向年長者提供的生活津貼上調至港幣3435元（約新台幣1萬3740元）。

梁振英上午在立法會宣讀年度施政報告，當中提出調升有關「長者生活津貼」的金額，這較目前年長者領取的約2200元，多出1/3。

梁振英上任後提出「長者生活津貼」計畫，向超過65歲及有需要的老人每月提供生活津貼，目前已惠及超過44萬名長者，約佔整體老年人口的37%。

目前領取生活津貼的長者，必須是每人的資產不多於14萬4000元，夫婦合計則為21萬8000元。

梁振英在報告中又建議改良現有的強制性公積金（類似勞保）制度。

他指出，20年後，香港有1/3人口達65歲或以上，加上香港人越來越長壽，退休時期可長達20至30年，社會必須為退休保障做好準備。

香港於2000年才實行強積金，在此之前的勞工都沒有任何勞退金計畫，一些人至今生活沒有基本保障。1060118

(中央社)