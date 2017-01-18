川普不尊重女性 美家長視為反教材

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根據今天公布的研究，美國總統當選人川普（Donald Trump）昔日吹噓可亂摸女性的錄音曝光後，美國媽媽紛紛趁機給子女們上一堂性教育課，探討合意性行為和性侵害相關議題。

根據路透社，華府無黨派研究機構PerryUndem調查顯示，川普11月8日大選當選總統後，約4成美國婦女認為，女性更可能覺得不安全，而男性更可能覺得有權將女性視為性物。

共和黨地產大亨川普預定20日就職總統，他對女性的態度面臨嚴厲批評聲浪，大多源起他2005年1份錄音曝光，他當時吹噓自己如何撫摸女人、如何主動展開性挑逗。

這項調查顯示，川普這場大選，讓5成媽媽和3成5的爸爸著手教導孩子有關合意性行為和性侵害的議題。

調查說，超過1/3女性表示，川普的勝選，讓她們更難忍受生活中的性別歧視。

根據調查，多數受訪者不能接受川普2005年錄音中有關抓女性下體的言論，他們認為這種行為是性攻擊。

然而共和黨男性中，2/3表示不會因這番言論而感到不悅。調查發現，1/3共和黨男性說，他們認為男性通常是比女性更好的政治領袖。

PerryUndem是去年12月9日至12月27日線上和電話訪問1302名成人，民調誤差範圍為正負3.4個百分點。（譯者：中央社盧映孜）1060118

(中央社)