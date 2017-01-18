南韓平昌冬奧廣告開始全球放送

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韓國觀光公社今天表示，宣傳平昌冬奧和展示南韓冬季旅遊魅力的廣告將在全世界參與奧運的國家播出。

南韓聯合新聞通訊社指出，廣告長30秒，將冬季體育項目選手們的優美姿態融入水墨畫。

廣告展現了平昌冬奧會舉辦地江原道的魅力。這個廣告將在CNN、BBC Worldwide、歐洲體育台（EuroSport）等媒體播出，南韓各大機場、客運站、地鐵站也可看到這個廣告。1060118

(中央社)