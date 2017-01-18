友欠錢不還 男2度丟汽油彈被判刑2年

陳姓男子不滿廖姓友人欠錢不還，2度到廖家中丟汽油彈，燒毀其大門門柱等物。最高法院維持台中高分院見解，依放火燒毀現有人所在之建築物罪，判處陳男有期徒刑2年定讞。

判決書指出，經濟狀況不佳的陳男，不滿多次向廖男催討債務未果，前年9月某日凌晨，開車到廖的家門口丟自製汽油彈，旋即離去，所幸火勢隨即被人撲滅，未造成人員傷亡；陳男在同日凌晨3時許，二度到廖男家中丟汽油彈，火勢被廖家人撲滅。

法院開庭審理時，陳男承認犯行，並與被害人達成和解、深表悔悟；合議庭審酌相關事證後，認為陳男值得同情也有悔意等，給予減刑，但未判緩刑。1060118

(中央社)