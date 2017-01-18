台東抽驗年貨 2件防腐劑超量
維護台東民眾年節食品安全，台東縣衛生局抽檢年貨，有2件防腐劑超量與規定不符，不合格率2%。
農曆春節將至，家家戶戶忙採購年貨，台東縣衛生局從去年底起陸續展開年節食品抽驗，包括各式臘肉、香腸、瓜子、糖果、餅乾、醃漬蔬果、生鮮蔬果以及肉品等食品。檢驗項目為防腐劑、漂白劑、甜味劑、殺菌劑、保色劑、色素、農藥殘留、動物用藥 (乙型受體素)等項目。
總計抽檢101件，結果有2件(臘肉、豬肉乾)防腐劑超量與規定不符，不合格率2%，產品皆已通知販售商及進貨端業者下架，經查產品來源為外縣市，已移請所轄縣市衛生局辦理。
另外，統計稽查大型食品製造業共9家、宴席及餐飲業共66家，食品良好衛生規範準則GHP合格率99%，常見缺失如廚師證換證(含衛生講習)、食品從業人員體檢、冷凍冷藏溫度監控紀錄等，均已輔導限期改善完成，查核包裝標示均符合規定。1060118
(中央社)
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