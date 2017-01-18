臉書即時通也能騙 男心急救弟險遭騙

陳姓男子接到臉書即時通詐騙訊息，至銀行臨櫃匯款，所幸被保七總隊一大隊員警查覺攔阻。（張企群翻攝）

陳姓男子接到臉書即時通詐騙訊息，至銀行臨櫃匯款，所幸被保七總隊一大隊員警查覺攔阻。（張企群翻攝）

詐騙集團還傳假本票相片為證，陳男才信以為真。（張企群翻攝）

家住新北市的41歲陳姓男子，昨早從臉書即時通接到自稱LO-LO男子的簡訊，說他目前在外工作的弟弟前年7月5日幫人作保，簽下新台幣39萬5800元的本票，到目前都沒還錢，恐嚇他昨天如不匯款償還弟弟所積欠的債務，保證他弟弟將看不到隔天的太陽。

陳男因害怕弟弟遭受傷害，且見對方傳來的本票上，弟弟的年籍資料都是真的，信以為真，但因一時湊不出那麼多錢，在和詐騙集團討價還價後，同意先匯10萬。

陳男立即到台灣銀行三重分行辦理匯款，因頻頻滑手機與人傳訊息，被駐衞保七總隊第一大隊三重警勤室副主管徐麟凱查覺異狀，主動上前關切，陳雖表示匯款償還債務，但徐員直覺是詐騙手法，經聯絡其母到場確認，並提醒其與弟弟聯繫，確定弟弟目前安全，且弟弟完全不認識「LO-LO」的男子，也從未簽過任何本票，陳才醒悟被騙了。

保七表示，本案涉嫌盜用被害人個資，假造本票資料，向家人恐嚇取財詐騙，已將相關資料交由轄區派出所追查幕後的詐騙集團，並特別提醒年節將近，各類詐騙不斷推陳出新，請民眾特別注意。

(中時)