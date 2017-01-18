台灣援助巴拿馬桌球選手培訓計畫

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台灣捐贈「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」款項，中華民國駐巴拿馬大使劉德立與巴京市長布蘭敦於當地時間17日主持捐贈儀式。（駐巴拿馬大使館提供）中央社106年1月18日

台灣捐贈「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」款項，中華民國駐巴拿馬大使劉德立與巴京市長布蘭敦於當地時間17日主持捐贈儀式。

布蘭敦（Jose Blandon Figueroa）致詞感謝中華民國政府對這項體育計畫之支持，相信透過台灣桌球教練有系統之指導與訓練，必可提升巴國桌球選手之技能，使選手在國際間表現更上層樓。1060118

(中央社)