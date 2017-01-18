林瑞陽、張庭保養品事業落定馬國 月發13億工資

林瑞陽、張庭開心TST落地馬來西亞。（林淑娟攝）

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明星夫妻檔林瑞陽和張庭從演藝事業跨足科技保養品產業，兩人在大陸創立的TST庭秘密在立足中國市場後，挺進全球，海外第一站落地馬來西亞，18日下午於吉隆坡舉辦TST全球微商大會。夫妻倆一是董事長，一是創辦人兼代言人，成了事業上的好夥伴，張庭笑說：「我們兩人是最好的股東！最常做的除了陪小孩，就是工作溝通。」

曾是當紅一線小生的林瑞陽，過去經營房地產事業被傳有千億台幣身價，他說，自己不在乎數字，只在乎幫助多少人成功。被問每個月發出多少薪水？他低調地說，約12、13億元。數字令人咋舌。張庭說，這幾年看他很辛苦，但變得很快樂，「他每天只睡約5小時，甚至連做夢都在工作。他是很偉大的人，為很多人創造了工作機會！」

(中時)