光頭警探繪功了得　治安宣導插畫上陣

王天麟無師自通自創手繪插圖宣導治安。（陳淑芬攝）

王天麟創作的治安宣導插圖。（陳淑芬攝）

中市「重要節日安全維護工作」自19日起執行為期15天，第一分局手法特別，由秘書室主任王天麟親自操刀在粉絲頁推出多款卡哇依的手繪插圖，包括防詐騙、防竊及防搶等宣導，因王天麟「髮量較少」，同事戲稱「光頭警探」下筆活潑有趣效果十足。

年關逼近，原名為「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，明天起跑至2月2日為期15天，各警政單位展開加強治安平穩、交通順暢及服務熱心等工作。第一分局首波動作今天在粉絲頁推出系列宣導手繪插圖，畫風俏皮逗趣，引人矚目。

這些卡哇依的插圖出自秘書室主任王天麟之手，他是基層刑事幹員出身，曾任派出所所長、霹靂小組隊長，在擔任刑警時還因破獲重大槍擊案而破格陞職，隨著年紀增長髮量漸稀疏，同事戲稱是「光頭警探」常投入警方的反詐騙宣導及微電影製作。

王天麟無師自通自創手繪插圖今年披掛上陣宣導治安，例如，以「社會在走、觀念要有」為題，繪製打詠春拳的師傅來呼籲防搶、防竊及防詐騙，神情動作逗趣可愛，提醒民眾注意治安、平安過年，令人留下深刻印象。

(中時)