韓國瑜辭職引發爭執 不排除年後向北農請假
（15：29補1圖）北農總經理韓國瑜日前宣布參選國民黨主席，將與郝龍斌、吳敦義、洪秀柱等三位共同爭奪黨主席之位，至於辭呈已寄給23位董事，北農今天召開例行常董會，韓國瑜強調，已經與常董會向常董再次提出個人辭呈，希望臨時董事會盡快召開。
韓國瑜在常董會後出面受訪，他坦言，常董會氣氛不太好，對他個人的去留有爭執。他透露，市府方希望他立刻辭職、也有常董希望他將春節順利度過後再說，雙方爭執部下，甚至是4年任總經理時氣氛最差的一次。
由於表訂的例行董事會於3月29日舉行，韓國瑜表示，目前先確保春節北農順利運作，春節期間會投入600個員工，加強春節前的蔬果供應，之後希望董事會盡快召開。據了解，若董事會開不成，韓將不排除於春節後向北農請假投入國民黨黨主席選舉。
(中時)
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