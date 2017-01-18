台中綠空鐵道國際化 擬請照明大師周鍊操刀

我要評比

台中市長林佳龍參訪紐約空中鐵道公園，強調台中市的綠空鐵道將比紐約的空中鐵道公園增加更多綠意。（圖／台中市府提供）

市府預計找來替紐約自由女神像和台南奇美博物館進行燈光設計的國際照明大師周鍊，為台中綠空鐵道操刀。（示意圖／台中市府提供）

台中市綠空鐵道預計在明年完成，市長林佳龍期待它能成為令市民引以為傲、帶動整體舊城再生的台中玄關。（示意圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍前往紐約參加美國總統當選人川普就職典禮，今天（18日）特別取經空中鐵道公園（The High Line Park），希望力邀替紐約自由女神像和台南奇美博物館燈光設計的國際照明大師周鍊，為台中綠空鐵道操刀，要讓舊城區的空中廊道成為城市驚奇。

台中鐵路高架化第一階段已完成，市府規畫綠空鐵道軸線計畫，保留台糖糖廠北側到刑務所間1.6公里的舊鐵道，打造為綠色步行及自行車騎乘空間，綠空鐵道預計在明年完成，期待成為令市民引以為傲、帶動整體舊城再生的台中玄關。

備受市民期待的台中綠空鐵道，林佳龍赴美參船美國總統當選人川普於美東時間1月20日的就職典禮時，不忘為市政建設考察，今天和台灣代表團到位於曼哈頓西邊的紐約空中鐵道公園參觀。

市府表示，紐約空中鐵道公園起初是一條運送肉品的高架鐵道，80年代後漸漸衰退、失修，後來由社區青年提出願景活化，希望將高架鐵道打造成綠色空中長廊公園，經過改造後，現已成為紐約熱門景點。

公園設計規畫特別保留原始鐵道上的枕木及鐵軌，沿著蜿蜒的路徑走，隨處可見精心設計的木製休閒座椅，讓遊憩民眾放鬆休息。

台灣代表團一行參觀紐約空中鐵道公園時，林佳龍介紹台中綠空鐵道，因台中市中區正在進行綠川整治，搭配這條空中鐵道花園貫穿干城園區、糖廠公園、鐵道園區、酒廠文創園區、刑務所園區等，讓市民行走在空中，猶如進入台中百年城市的時光隧道。

「台中市的綠空鐵道將比紐約的空中鐵道公園更綠！」林佳龍說，會更符合台中市民的生活型態，不僅可以在上面散步休憩，也可以在空中騎自行車，台中這條綠空鐵道將穿越住宅區，也將會改寫周邊的住宅生活樣貌，提升生活品質，更增加市民休憩空間。

綠空鐵道計畫分為南北側，其中北側部分，透過舊鐵道的騰空廊帶，加強設計人行及自行車系統，串聯糖廠並競合與台中車站新站的空間介面設計，將車站人潮引流至糖廠、干城地區，完善整體人行空間與動線。

南側部分則將保留民生路及正義街地下道等駁坎、鐵軌、跨路鐵橋及部分鐵道號誌設施，進行綠化及鐵道環境氛圍塑造；區內保留的駁坎將檢討鐵道高架化後原台中火車站前後站空間的縫合與連結，串聯至南段演武場刑務所及日式典獄長宿舍群，期能改善社區居民生活環境品質。

駁坎設施為見證台中市歷史脈絡的重要景觀資產，將透過細部設計串聯人行、自行車及車行動線，縫合中、西、東、南區空間，確保地方發展不受阻隔；並適當導入綠美化及開放空間，提升地方環境美質及休憩功能，增加當地區民休閒運動空間，為缺乏公園綠地和公共空間的文化城中城地區，注入新的休憩空間及活動。

(中時)