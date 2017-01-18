鄰居跟進門強脫衣 李依瑾7歲險遭性侵

李依瑾自曝7歲時差點被性侵。（圖／中時資料照片）

曾演出《蜂蜜幸運草》、《我的寶貝四千金》等劇的女星李依瑾，2015年以《新世界》入圍金鐘獎最佳戲劇女配角，外型甜美、開朗的她，今(18日)接受媒體專訪，自曝有個悲傷童年，7歲時差點慘遭鄰居性侵，陰影至今未散去。

據《鏡周刊》報導，李依瑾透露7歲時有天放學回家，進門後發現鄰居哥哥一路尾隨，之後還強迫她脫衣、強吻，她急中生智騙對方父母要回來了，才讓對方知難而退，後來見該男往樓上走，才知他是同棟住戶，而這段經歷使李依瑾從此很難相信人。

李依瑾表示，現在她雖長大了，但有時遇到事情的反應，仍會使她腦中浮現當時畫面，或許因此難接近人，青春期常遭霸凌，更因內心過度壓抑，讓她曾出現一些反常行為，例如將身體摳流血等，如今因為工作，李依瑾開始學習面對人生陰暗面，相信「原諒別人也等於原諒了自己」，才將自己治好。

(中時電子報)