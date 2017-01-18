太保花海節 繽紛花朵彩妝吸睛
2017太保花海節22日至31日將在嘉義縣太保市高鐵聯外道路登場，廣達25公頃的有機田披上油菜花和波斯菊彩妝，形成繽紛花海，今天就吸引很多民眾前往賞花。
2017太保花海節的幸福教堂和5公尺高的幸福熊是民眾拍照的首選，嘉義縣副縣長吳芳銘、太保市長黃榮利和太保市農會總幹事黃麗貞今天在現場邀請民眾賞花。
嘉義縣太保有機米、小番茄和美濃瓜名氣頂呱呱，太保市公所和農會利用休耕農閒之餘，在有機稻米專區廣植油菜花和波斯菊，打造浪漫花田，讓遊客走進農村、親近自然，近距離體驗嘉南平原的農村生活樣貌。
2017太保花海節於農曆春節期間登場，除了浪漫花田與賞心悅目的花海美景外，主辦單位還安排稻草裝置藝術達人薛弘明示範稻草創作藝術，以及花海市集、有機米、小番茄、美濃瓜等農特產品產業活動。
吳芳銘、黃榮利和黃麗貞今天在現場介紹令人驚艷的浪漫花田，邀請民眾來太保體驗市民的熱情與創意，並悠遊漫步花海中，享受陽光及花草的芬芳。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。