太保花海節 繽紛花朵彩妝吸睛

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2017太保花海節22日至31日將在嘉義縣太保市高鐵聯外道路登場，廣達25公頃的有機田披上油菜花和波斯菊彩妝，形成繽紛花海，18日就吸引很多民眾前往賞花。中央社記者黃國芳攝 106年1月18日

2017太保花海節22日至31日將在嘉義縣太保市高鐵聯外道路登場，廣達25公頃的有機田披上油菜花和波斯菊彩妝，形成繽紛花海。中央社記者黃國芳攝 106年1月18日

2017太保花海節22日至31日將在嘉義縣太保市高鐵聯外道路登場，廣達25公頃的有機田披上油菜花和波斯菊彩妝，形成繽紛花海，今天就吸引很多民眾前往賞花。

2017太保花海節的幸福教堂和5公尺高的幸福熊是民眾拍照的首選，嘉義縣副縣長吳芳銘、太保市長黃榮利和太保市農會總幹事黃麗貞今天在現場邀請民眾賞花。

嘉義縣太保有機米、小番茄和美濃瓜名氣頂呱呱，太保市公所和農會利用休耕農閒之餘，在有機稻米專區廣植油菜花和波斯菊，打造浪漫花田，讓遊客走進農村、親近自然，近距離體驗嘉南平原的農村生活樣貌。

2017太保花海節於農曆春節期間登場，除了浪漫花田與賞心悅目的花海美景外，主辦單位還安排稻草裝置藝術達人薛弘明示範稻草創作藝術，以及花海市集、有機米、小番茄、美濃瓜等農特產品產業活動。

吳芳銘、黃榮利和黃麗貞今天在現場介紹令人驚艷的浪漫花田，邀請民眾來太保體驗市民的熱情與創意，並悠遊漫步花海中，享受陽光及花草的芬芳。1060118

(中央社)