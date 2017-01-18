柯林頓動向 紐約人期待她選市長
美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）於總統大選意外敗給川普後，未來動向仍受矚目。但她在大選中囊括近8成選票的紐約市，可是有一票人夢想她來選市長。
法新社報導，69歲的柯林頓敗選後，最常被外界看到的就是她在查帕卡（Chappaqua）住家附近森林散步時，被少數鄰居拍到照片的身影；另外，她也出席過流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）為聯合國兒童基金會（UNICEF）所辦的舞會，以及在時髦的餐廳用餐時被人拍到的照片。
希拉蕊將於20日參加川普的就職典禮，這也是她數月來第一次出席主要公眾場合。
希拉蕊在選舉人票以232比306不敵川普，但在普選票上卻贏了超過270萬票，使得她的未來動向仍受矚目。儘管密友譚登（Neera Tanden）告訴美國有線電視新聞網（CNN），希拉蕊將不再競選公職，但數家媒體仍報導並推測她可能角逐今年11月的紐約市長選舉。
如能選上紐約市長，意味能管理川普的老家，但現實是現任市長白思豪（Bill de Blasio）要連任，使得希拉蕊角逐紐約市長的可能性降低。白思豪曾為希拉蕊的參議員選戰操盤過。
不過傳聞沸沸揚揚，希拉蕊卻沒有止息謠言的舉動。甚至連曾敵視過她的八卦小報「紐約郵報」（New York Post），都敦促她出馬選紐約市長。該報6日在文章中寫道：「希拉蕊國務卿，我們希望看到妳出馬選市長，紐約市需要妳」。
紐約莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）政治科學系教授艾布蘭（Sam Abrams）告訴法新社：「數月前被認為不可能的事，現在卻一點都不荒謬」，他還提醒，紐約市是反川普的大本營。
艾布蘭說：「我們所住的城市打從意識型態就反對川普，保證比地球上任何其他城市都強；她已從事公職多年...有錢、有硬體、有經驗，如果她想繼續參戰，絕對有很棒的條件。」
艾布蘭認為，身為前第一夫人、紐約參議員與國務卿，希拉蕊能帶來白思豪所不具有的政治明星能量。（譯者：中央社陳亦偉）1060118
(中央社)
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