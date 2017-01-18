NBA哈登40分大三元白搭 火箭輸熱火
美國職籃NBA休士頓火箭隊球星哈登（James Harden）今天又繳出40分的大三元，但邁阿密熱火頂住了哈登的火力，終場以109比103擊敗火箭，中止4連敗。
法新社報導，除攻下40分外，哈登另有12籃板與10助攻，寫下本季第13度大三元，但他全場也發生6次失誤。
哈登全場30投12中，包括三分球15投4中，但戰績12勝30敗、全聯盟倒數第2的熱火隊硬是挺住了哈登及聯盟第2會得分的火箭隊攻勢。
火箭的安德森（Ryan Anderson）本役缺陣，從替補席出發的高登（Eric Gordon）手感不佳，17投僅中3，讓熱火得以承受來自哈登的反撲，哈登本役得分高，在罰球線上也13罰12中。
熱火隊控衛德拉吉奇（Goran Dragic）攻下21分，另拉下8籃板、送出8助攻，熱火靠第4節一波20比3的攻勢，讓比賽大勢底定。
熱火隊艾靈頓（Wayle Ellington）從板凳出發攻下18分，泰勒．強生（Tyler Johnson）16分、詹姆斯．強生（James Johnson）15分，懷特塞德（Hassan Whiteside）14分15籃板。1060118
(中央社)
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