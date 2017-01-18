劉德華泰國摔馬 上午已專機返港治療

香港藝人劉德華16日在泰國東北部呵叻省拍攝廣告時不慎墜馬受傷，緊急送醫治療，今天上午搭乘醫療專機自曼谷返回香港。名模林志玲也曾經在大陸摔馬受傷，之後搭機返台治療。

劉德華是在15日抵達泰國曼谷，驅車前往距離曼谷約400公里的呵叻省一處馬場拍攝廣告，不慎墜馬遭馬蹄踩到受傷，拍攝工作立即叫停，先送到呵叻省一處醫院簡單治療後，再轉送曼谷的醫院。

劉德華今天上午搭乘醫療專機自曼谷機場起飛，返回香港進行後續治療。

台灣名模林志玲2005年在大陸工作時不慎墜馬受傷，後來搭機返台接受治療，之後休養復健近1年才復出。1060118

(中央社)