女團TWICE於2月發布特別專輯並辦演唱會
南韓歌壇消息人士今天透露，當紅女團TWICE正在專心製作新輯，並暫定於2月20日左右推出。TWICE去年推出第3張迷你專輯，而新輯則是在此基礎上收錄新曲後製作的特別專輯。
南韓聯合新聞通訊社指出，TWICE發布特別專輯之前，將於2月17日至19日在首爾舉行首次單獨演唱會，屆時TWICE是否在舞台上表演新歌備受關注。
南韓唱片行業相關人士表示，TWICE去年取得傲人成績，在短時間內發展成為了一線女團，因此今年的活動更加受人矚目。
據南韓權威音樂榜單Gaon的2016年底統計資料顯示，TWICE的第2張迷你專輯主打曲「CHEER UP」播放次數約達1億1156萬次，位居2016年度綜合排行榜榜首。
不僅如此，收錄「TT」的第3張迷你專輯銷量突破35萬張，創下2016年南韓女團最高銷量紀錄。
TWICE於去年底出道1年就在各種頒獎晚會榮獲大獎。同時TWICE出道曲「優雅地」、「CHEER UP」、「TT」3首歌的MV在視頻網站YouTube上的點擊量均突破1億次大關，其中「TT」創下南韓偶像團體最快突破1億的紀錄。1060118
(中央社)
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