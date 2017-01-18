高鐵3班周一晨間列車加開自由座 運能提升

台灣高鐵自去年12月5日起，將每週一晨間3班次自台中站發車北上的502車次、1504車次以及1508車次列車調整配置為7節自由座車廂，因應晨間通勤尖峰時段旅運需求，並提升座位利用率。

高鐵表示，新措施實施一個多月以來，旅客反應良好，不僅有效改善週一晨間北上自由座服務品質，對號座之座位利用率亦同步提升，列車運能獲更有效利用；惟觀察此三班次列車，第1節至第3節的自由座車廂空間仍相當充裕，敬請旅客多加利用。

高鐵指出，未來亦將持續觀察旅客需求，並依照運量變化及連續假期、週末、週間等各種時段之旅運特性，機動調整各班次列車自由座車廂配置數，提升列車運用效能。旅客亦可透過高鐵企業網站-自由座說明，查詢各車次自由座車廂配置數及所在位置，彈性規劃行程，輕鬆享受舒適、便利的高鐵旅程。

目前現行班表每週一晨間時段運能充足，自上午6時25分至7時25分，提供6班次由台中站發車之北上列車。惟受到北部地區許多旅客選擇在週一晨間返回工作地點的旅運特性，以及週一上午北上洽公旅客較多的雙重影響，故該時段北上列車之自由座乘載率持續有偏高現象，同時段各車次之對號座則仍有空位；經高鐵內部研商因應後，自去年12月起，調整週一晨間3班次北上列車之自由座及對號座車廂配置數，並首度實施7節自由座措施。

此三班次由台中站發車之北上列車，發車時間分別為：502車次（6:25發車）、1504車次（6:45發車）、1508車次（7:05發車），自由座車廂配置於第1節至第3節以及第9節至第12節車廂。

根據高鐵公司觀察，調整後第1節至第3節之自由車廂，空間仍相當充裕，呼籲週一晨間搭乘此三班次列車的自由座旅客，可多加利用第1節至第3節車廂，享受更舒適的乘車品質。

(工商)