桃園輪胎廠大火引戴奧辛落塵 恐影響農作

桃園輪胎廠昨（17）日發生大火，直衝天際的黑色煙塵四處飄散，恐影響健康。環保署今（18）日指出，主要是粒狀汙染物戴奧辛、多環芳香烴（PAH）的影響，主要範圍在中壢到楊梅一帶，記得勤洗手，也要將當地生產的蔬菜清洗乾淨，避免將有毒物質吃下肚。

這場大火煙團一開始衝到1公里高，隨後汙染物在近地表300公尺內傳送。環保署長李應元指出，環檢所今日已至當地取樣，了解汙染狀況，請大家不用過度恐慌；由於目前《空污法》最高僅開罰100萬元，這樣的裁罰對業者是否能達嚇阻作用，未來也許能由刑法和行政法相互搭配，甚或研議修法，都是可能的方向。

環保署空保處長蔡鴻德指出，輪胎廠大火造成的黑煙分層上下2層，上層吹西風，汙染物已經逸散，下層部分殘存煙塵可能隨邊界層下降而累積，大約在桃園中壢到平鎮、楊梅一帶，甚至到新竹地區，基本上不會飄得更遠，只是沉降的煙層恐有戴奧辛、多環芳香烴（PAH）等有害物質，但濃度仍要等環檢所檢驗報告出爐，大約還需要一周的時間。

蔡鴻德說，戴奧辛不溶於水，也不會衰減，用清水就可洗淨，多環芳香烴會卡在碳粒中，屬顆粒狀，也是清水能洗淨，只要避免食入，基本上不需太過擔憂，但要特別注意，這些粒狀汙染物會沉降到土壤表層約1~2公分，也會落在葉片上，影響農作，務必將蔬菜洗淨再食用。

(中時)