美F-35戰鬥機存276缺陷 修復費10億美元
《今日俄羅斯》網站報導，美國五角大廈近日一份報告稱，F-35隱形戰鬥機至少存在276處缺陷，在2020年之前不具備完全作戰能力。報告指出，由於新問題此起彼落，全部修復可能花費超過10億美元。
這份措辭嚴厲的報告由五角大廈作戰與評估((OTE))辦公室主任麥可·吉爾摩所提出，其內容是美國國防部2016年大規模年度報告的一部分。
作為歐巴馬政府的官員，吉爾摩在政府換屆之時即將離任。儘管負責F-35的官員堅持該戰機狀況良好，且運行測試中發現的問題正迅速得到解決，但吉爾摩的最終報告明確顯示，他不相信這些保證。
根據這份報告，美國軍方在測試時發現，F-35的Block 3F軟體已出現276處被認為是「急需糾正」的缺陷，但正著手解決的缺陷卻不到一半。此外， F-35的軟體漏洞仍以每月約20個的速度繼續被發現。
不僅如此，F-35項目還試圖跳過諸多早期測試，提前宣布研發階段結束，並轉向定於今年8月開始的「初步作戰測試和評估」。該報告指出，這將把風險轉移到作戰測試、後續改進和計畫駕駛戰機的飛行員身上。
吉爾摩稱，除了軟體問題，飛機還面臨結構問題與維修問題。吉爾摩建議即將上台的川普政府「嚴格、全面地評估」洛克希德－馬丁公司研製的F-35戰鬥機。
(中時電子報)
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