送暖！中市警關懷弱勢 致贈春節慰問金

台中市政府警察局第6分局民防中隊與第6分局員警今天（18日）到十方啟智文教基金會附設十方啟能中心致贈春節慰問金。（盧金足翻攝）

受景氣影響，十方啟能中心募款陷窘境。（盧金足翻攝）

天冷心不冷！台中市政府警察局第6分局民防中隊與第6分局員警今天（18日）到十方啟智文教基金會附設十方啟能中心致贈春節慰問金，在春節前夕溫暖社福團體的心。

十方啟能中心主要服務年齡2-18歲患有身心障礙、自閉症及多重障礙的孩童，十方執行長魏振豐感謝第6分局民防中隊的關懷慰問，近年由於受到經濟不景氣及與其他公益團體募款受排擠的影響，加上十方啟能中心未在公益彩券盈餘的扶助對象之列，經營困難。

市警局6分局民防中隊中隊長何依坤做公益不落人後，平時擔任十方啟能中心的志工，並常到院內成立的愛心樹上咖啡座及餐點工作坊捧場消費，以實際行動替練習當服務生及學習一技之長的院童加油打氣。

歲末春節前夕，民防中隊及第6分局員警共同參訪及致贈慰問金，並期盼集結大眾之力，讓院童快樂過新年。

(中時)