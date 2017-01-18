鎮店之寶「忍者龜」遭竊 搜奇博物館重金懸賞

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淡水老街「搜奇博物館」業者，昨發現鎮店之寶「忍者龜」疑遭竊，業者調閱監視器發現，放在門口吸引遊客的「忍者龜」被一名白髮男子帶走，已經報警並張貼告示，懸賞兩萬元，請民眾協助尋找鎮店之寶。

業者指出，館內失竊的凸背龜因基因突變而背部隆起，就像卡通人物忍者龜，相當討喜，未料卻被有心人士竊走，他很憂心烏龜無法受妥善照顧，因此重金懸賞。

(中時)