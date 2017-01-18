副總統談年改：退休年齡 一年加一歲

副總統陳建仁接受廣播專訪指出，以65歲的退休年齡來說，才比較接近開發國家標準，德國甚至已經在討論要延長到69歲。目前年改會的方案是循序漸進，一年加一歲。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。

國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天接受寶島聯播網專訪，專訪內容今天下午將播出。寶島聯播網今天發出新聞稿。

陳副總統指出，以65歲的退休年齡來說，才比較接近開發國家標準，德國甚至已經在討論要延長到69歲。目前年改會的方案是循序漸進，1年加1歲。也有人提出是否可以提早領，但提早領繳交的年金就會較少，所以退休後領的年金也會配合比例降低，提早一年降4%。

電台主持人舉前陣子出面抗議的女校長為例，以目前的法令50歲就可以退休，以女性平均壽命可達83歲來算，最起碼可以領33年。

陳副總統說，年金若不改革，民國119年財源便會斷炊，為了她自己，要可以領得久、領到老，會請這位女校長一同出面支持年金改革。

副總統說，退休年金是要給最基本的生活所需，所得替代率改革後，同職等者不管是不是主管，領的都是一樣的。現行年金基金經營的投資報酬率為3.5%，為了讓報酬率更高，在基金的經營管理當然應該更高。

另外，陳副總統也談到私校退撫基金的調查，大部分老師對於風險型、穩健型，選擇的也多半是穩健型，連可以選擇的人都要穩健，如何要求政府必須維持高報酬率呢。1060118

(中央社)