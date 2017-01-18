稽查網購零食 標示違規共罰4.5萬
年節近，不少人會網購餅乾、堅果塔等甜點，食藥署今天公布稽查結果，共有12件產品未標示有效期限、過敏原等，一共開罰新台幣4.5萬元，並要求限期改善。
衛福部食藥署去年12月聯合地方政府執行「網購年節應景食品製造業者稽查專案」，抽驗59件年節應景食品或其食材，共12件產品標示不符規定，一共開罰4萬5000元；同時監控網路年節食品廣告總557則，尚無誇張、易生誤解或宣稱療效情形。
食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷表示，12件標示不符的產品中，剩兩件尚未改善完成，包括宜蘭縣「食全食美商行」的雪花餅，含有乳粉卻未標示醒語；台中市的「鴻鼎(艸果)子」，則是產品大包裝標示有效期限，小包裝卻未標示，已開罰3萬元並要求限期改善。
食藥署提醒，民眾在網路購買年節食品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商的食品，並仔細閱讀產品標示，產品外包裝必須有品名、內容物、數量與淨重規格、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等資訊，避免購買來源不明或標示不清產品，以免自身權益受損。1060118
(中央社)
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