北市酒駕違規路段 環河南路一段奪冠
台北市警局今天公布去年十大酒駕違規路段，由環河南路一段奪冠，其次是林森北路、忠孝西路，警方表示，這段期間是酒駕高峰期，即日起每天投入200名警力攔檢取締。
北市警局統計，去年共取締1萬2177件酒駕案件，比前年增加，且1月間因為春酒、尾牙多，是酒駕數量最高月分，警方今天召開記者會，宣示取締酒駕決心，北市副市長陳景峻也到場參與。
警方表示，去年酒駕違規路段排名，分別是環河南路一段、林森北路、忠孝西路、民權西路、華江橋機車道、市民大道、承德路、中興橋、延平北路三段、基隆路，警方18日起至27日止，每日編排7個分局執行取締酒後駕車違規勤務，預計每天投入200名以上警力，設置45個攔截點，加強取締。
陳景峻說，酒駕問題十分嚴重，市府也非常關心，警方布下天羅地網抓酒駕，民眾切勿以身試法，可改搭計程車或請不喝酒的人開車，避免挨罰。1060118
(中央社)
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