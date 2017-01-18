亞典藝術書店宣告歇業 藝術界惋惜

在藝術界頗負盛名的「亞典藝術書店」今日宣告將自今年2月底暫停營運，令書友們惋惜，這也是台北近期繼重慶南路的上達、建宏書店外，宣告歇業的第三家老字號書店。

亞典書店為進口藝術圖書的亞典圖書公司所創立，1989年在師大附近開設第一間書店，專營藝術類書籍，5年後在重慶南路另開分店，2000年師大店遷至仁愛路現址，店內書籍擴充至建築、空間、設計、數位藝術、流行文化等領域，不僅引進大量國外原文書籍，也提供書籍代訂等服務，為台北最具代表性的藝術書店。

重慶店已於2009年歇業，如今仁愛路經營16年的書店門市也將收攤，在藝術圈人士心目中，屬於「亞典」的時代將畫下句點。不過亞典圖書公司仍繼續營運，從事國外圖書、藝品進出口業務。

亞典書店臉書公告全文：

【亞典重要公告】

亞典圖書公司所屬仁愛路「亞典書店」將自今年二月底暫停營運，特此通知各位舊雨新知。

「亞典」一路走來因為有您的相伴與相挺，我們曾一起書寫無數溫馨的回憶，彼此為臺灣的藝術環境默默貢獻。近年整個零售業非常不景氣，我們曾殫精竭慮想為亞典門市的未來找出路。如今敵不過現實嚴峻的考驗，我們只好割捨優秀的員工、可貴的會員與愛顧者，並暫時放下對台灣圖書文化環境盡一份心力的承諾。很遺憾地宣布上述消息，敬請大家諒解「亞典」的苦衷。

亞典圖書公司未來仍從事國外圖書、藝品進出口業務，將持續做機關採購、異業合作及相關企劃。日後大家還是可以透過臉書、網站與我們聯絡，期望有一天“亞典書店“能再找到合適的舞台繼續為大家服務。

(中時)