沈呂巡：台灣應當美國穩定亞太的夥伴

前中華民國駐美大使沈呂巡，是台灣首屈一指的美國通。（許劍虹攝）

利用昨日中時集團舉辦兵棋推演的機會，前中華民國駐美大使沈呂巡表示美國不會在未來兩岸關係中擔任「調人」的角色。台灣應該要瞭解自己在西太平洋地區扮演的角色，擅用自己的優勢扮演美國穩定兩岸關係的夥伴。

結束了第一輪的美「中」與美台會談後，各方代表在總主筆戎撫天先生帶領下對推演的成果交換意見。沈呂巡強調，他預計川普無論對待台灣還是大陸都會相當強硬。同時他還強調，即便是在川普擔任總統的時代，美台關係發展熱絡的前提也是來自於兩岸關係的進展。在推動與大陸合作交流的同時，美國不會希望因為台灣的存在而導致局勢複雜化。

有些時候美國力挺台灣，換來的如果是美「中」關係因為台北的盲動之舉而緊張，也會危害到華府自身的利益。沈呂巡指出，台灣只是美國全球戰略佈局中的一個小部份而已，要善用而不是過度膨脹自己的地位。很多時候華府處理發生在其他地方的事情都已經焦頭爛額，因此台灣必須要為盟友著想，不是什麼亂七八糟的事情都丟給美國人去處理。

以自己過來人的身份，沈呂巡指出過去馬英九能處理好對美關係的原因，就是在於他擅於運用台灣人與大陸人同文同種的關係，協助美國瞭解大陸。他指出台灣不應該把美國視為建立與大陸關係的「線」，而是應該設法讓自己去當美國建立與大陸關係的「線」，替華府分憂解勞。美國不會替台灣傳話，而是應該要由台灣來替美國傳話，才能夠凸顯中華民國存在於世界上的價值。

當總主筆戎撫天詢問華府有無意願擔任兩岸談判調人時，前美國空軍上校胡振東表示根據《六項保證》，白宮不會介入台灣與大陸之間的政治協商。接著他繼續補充，表示川普上台後美台雙邊關係不會往後走，美國也會針對中共沒有盡力的地方採取強硬態度。不過胡振東同時也指出，中華民國應該要確保自己不要做出任何導致美「中」關係更複雜的激進之舉。

不過胡振東也理解台灣擔心美國會出賣自己，所以建議應該要設置一個新的機制讓中華民國安心。他認為中華民國應該成為美國改善對大陸關係的夥伴而不是負擔，但同時華府也應該想辦法說服北京不要以武力做為解決兩岸問題的手段。至於軍售問題，胡振東相信由於國會已經被控制在共和黨手中，因此在可見的未來裡有增加的可能。

沈呂巡強調，軍售對台灣固然重要，但是美軍與國軍直接的軍事合作比起單純的武器出售而言還要更加重要。他指出，馬英九過去花201億美元購買回來的武器未必每一款都適合國軍，但是卻有重大的政治意涵。前美國在台協會主席薄瑞光就曾經當著沈呂巡的面，表示自己對馬英九時代美台雙邊軍事合作的進展感到非常驚訝。

熟悉兩岸議題的趙春山教授也補充，指出如果兩岸關係相對穩定，中共對美台軍售的抗議雖然仍會存在，但是相對而言也會比較收斂。對此，代表台灣的蘇紫文教授指出，民進黨政府也深知穩定的兩岸關係對維持穩定的美台關係而言十分重要。所以在可見的未來內，大家一定會看到蔡英文與中國大陸找出更多的交集來。

熟讀歷史的沈呂巡，在會後接受《中時電子報》專訪時，也強調第二次世界大戰期間中美合作的事蹟對推動美台軍事與外交有重大幫助。過去曾多次頒發中華民國政府勳獎章給杜立德行動隊員以及飛虎隊老兵的他同意，這是美台雙方軍事交流的道義基礎，也是台北難得能夠展現出來的「柔性實力」，所以在此議題上千萬不能夠自廢武功。

(中時電子報)