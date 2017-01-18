首局3連轟 龜山少棒6轟輕取新埔

龜山5將合敲6轟，左起黃君程、田明倫、李勛傑、陳震承、胡孟智。（葉姵妤攝）

少棒勁旅桃園市龜山國小，今天(18日)在富邦盃首戰就展現兇猛火力，首局連3棒敲全壘打，全場則是在去年U12國手李勛傑雙響炮的帶領下，轟出6發全壘打，4局提前以20比1扣倒新北市新埔國小。

龜山國小為去年富邦盃亞軍，今年首戰碰上新埔，第2棒陳震承率先擊出全壘打，接著李勛傑、胡孟智也跟進，連3棒開轟，先給對手下馬威，4局上繼續展開猛攻，其中第1棒田明倫轟出3分全壘打，李勛傑扛出單場第2轟，第7棒黃君程也補上3分全壘打，龜山單局打了14個人次灌進11分。

富邦盃少棒賽採LLB少棒賽賽制，全壘打距離較短，且所有球員都需要上場，全隊主力、板凳球員都有所發揮，首戰單場24安狂掃對手，總教練李政達也十分肯定子弟兵的打擊能力，「這批球員的打擊滿好的，LLB距離短，1到9棒打全壘打都沒有問題。」

陣中第3棒李勛傑是去年U12亞洲少棒賽中華隊陣容中唯一的5年級球員，今年升上6年級，身高又成長了約10公分，目測超過175公分，在少棒球員中「鶴立雞群」，他笑說：「從中華隊回來之後有變高，應該是吃比較好。」

李勛傑此戰單場3安，包括2發全壘打，投、打表現都很具威脅性，和陣中左投黃博言(左投)共組龜山「左右護法」，他也透露，自己喜歡投球勝於打擊，「因為三振別人很爽。」

(中時電子報)