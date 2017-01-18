謝妙宏主持建置薩國影像資料庫捐贈典禮

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間17日在薩國自然資源環境部與部長波爾（Lina Pohl）共同主持建置「薩國國家影像資料庫系統」捐贈典禮，計有該部一級主管及薩國媒體等出席。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 106年1月18日

中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間17日，在薩國自然資源環境部與部長波爾（Lina Pohl）共同主持建置「薩國國家影像資料庫系統」捐贈典禮，計有該部一級主管及薩國媒體等出席。

謝妙宏致詞表示，該系統的建置將可協助薩國自然資源環境部在面對氣候變遷所帶來衝擊時，能及時掌握精準資訊，降低對人民生命財產的損失。

他強調，本計畫執行重點，不只在系統的建置與捐贈，重要的是人員的訓練，技術與知識的移轉，希望經由中華民國政府的協助，薩國未來也有能力執行相關計畫及建置自有的系統。

波爾致詞時提及，「薩國國家影像資料庫系統」建置後，將有效協助該部於管理操作GIS計畫所提供的衛星影像與地理圖資，在比對前後期影像、分析各類地理圖資，以及公開影像資料等功能上，提升使用效率，並透過該部內部流程，提供薩國政府機關與學術單位使用，充分發揮中華民國所提供的衛星影像及達成薩國政府間跨部會應用的效益。1060118

(中央社)