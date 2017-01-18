法新社調查 陸去年成長6.7%創26年新低

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法新社1項調查預測，中國大陸去年的經濟成長率6.7%，滑落至26年新低。美國準總統川普即將入主白宮，專家觀察認為，全球第2大經濟體大陸的風險加劇。

法新社報導，大陸這個亞洲巨人仍是影響商業和就業的全球經濟重要引擎，其領導人正將依賴出口和基礎建設投資的經濟型態，朝向以消費支出作為成長驅動力的方向在轉型。

但事實證明轉型路顛簸。大陸商品的全球需求下跌、基礎建設熱潮導致工業產能過剩，都使得關鍵的製造業發展步履維艱。

加上人民幣匯率不穩定、資金大規模外逃，以及為維持成長而在全球經濟緩滯之際對巿場大量提供信貸，導致對大陸債務水準迅速激增的顧慮與日俱增。

讓北京頭痛的還不只這些，川普（Donald Trump）威脅，要對被他認為不公平貿易做法的大陸商品祭出高關稅，並說大陸是匯率操縱國。

法新社對23位經濟學家進行調查的中位數預測顯示，大陸去年經濟成長6.7%，較2015年的6.9%為低，為自天安門事件後1年的1990年以來，最疲弱經濟成長。

這項預測結果介於政府所定6.5%至7.0%成長目標之間，官方數字預定20日公布。

就在外界擔心成長將進一步走緩的同時，大陸國家主席習近平可能接下許多人認為保護主義者川普所不要的全球經濟領袖頭銜。

習近平昨天在瑞士達佛斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）年度會議力推全球化，並警告保護主義類似「把自己關入黑屋子」。

法新社調查大陸2017年經濟成長的中位數預測為6.5%，但有兩位受調查的經濟學家警告，有可能跌落到6.0%。（譯者：中央社何宏儒）1060118

(中央社)