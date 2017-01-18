潘基文：韓中薩德矛盾可透過外交化解

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聯合國前秘書長潘基文今天在位於南韓光州的朝鮮大學發表演講時表示，終端高空防衛系統部署南韓而引發的韓中矛盾，可以透過外交尋求化解。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，潘基文表示，終端高空防衛系統（THAAD，薩德）純粹是一種防禦性反飛彈系統，絕非攻擊性武器。經濟和社會政策即使失敗，還可重試，然而安全政策則不然，一旦錯失時機，就無法挽回。

潘基文強調，朝鮮半島還處於準戰時狀態，作為一名安全問題專家，他認為朝鮮半島問題解決方式一旦出錯，難免殃及周邊地區，進而演變成全球性爭端。

據報導，潘基文還表示，儘管在安全問題上他持有保守態度，但在經濟、社會方面，他一直保持開放的心態。1060118

(中央社)