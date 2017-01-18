梅蘭妮川普入住白宮 將打造專屬梳妝穿衣房
即將成為美國總統的川普(Donald Trump)的老婆、前模特兒梅蘭妮(Melania)在入住白宮後，其化妝師爆料她將打造一個有完美燈光、專門讓她梳妝打扮的梳妝室。
根據時尚雜誌Vogue，梅蘭妮的化妝師Nicole Bryle表示，美蘭妮每天至少要花1個小時15分鐘、不受到任何打擾的時間梳妝打扮，花這麼久的時間是為了要她看起來很完美，而且維持完美一整天。
入住白宮後梅蘭妮將設計一個有完美燈光的梳妝房，專門為她化妝、梳髮和穿衣用。Bryle說，完美的燈光是妝容畫的好不好的關鍵，這樣的燈光會讓她的話化妝團隊可以更有效率做事。
根據八卦媒體Hollywood Life，為了川普的就職典禮，Bryle表示化妝團隊將為梅蘭妮當天的出席活動，打造數個造型。Bryle說梅蘭妮一直對自己的風格和妝容有自己的想法，所以絕對會讓化妝團隊知道她當天想走的風格。
之前的第一夫人也為自己的興趣和想法在白宮設立的自己的空間，例如蜜雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)就在白宮花園種植了蔬菜，富蘭克林‧羅斯福(Franklin Roosevelt)夫人愛蓮娜(Eleanor)在美國經濟大蕭條時期，特別在白宮廚房設計了因應當時景氣的簡樸餐食。
(中時電子報)
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