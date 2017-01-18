苗警行動劇加傳單防詐騙 民眾熱烈響應

苗栗分局長陳國文（左二）在超商發傳單，強力宣導預防詐騙。（陳慶居攝）

苗栗警分局以行動劇宣導預防犯罪，有助加深民眾印象。（陳慶居攝）

農曆春節腳步近了，苗栗警分局為讓民眾安心歡度春節假期，18日10時動員義警及警察志工等團體，在苗栗市英才路全家超商及苗栗火車站等地點，加強重要節日安全維護及犯罪宣導，分局長陳國文到場散發傳單宣導防詐騙，超商、民眾熱烈響應，重要節日工作暖身。

苗栗警分局上午由分局長陳國文率義警及警察志工等團隊至苗栗市英才路全家超商及苗栗火車站，廣發傳單說明警方結合民眾和超商、金融機構預防詐騙的作為，同時演出「杜絕詐騙，守護荷包」行動劇，以生動且有趣的方式提醒民眾如何預防詐騙並適時發覺通報警方。

陳國文表示，治安工作有賴警方與民眾同心協力來維護，事前預防與迅速破案是維護治安的不二法門，2017年將傳統的春安工作名詞，以加強重要節日安全維護工作取代，自本月19日22時起實施至2月2日24時止，為期15日。

苗栗分局於加強重要節日安全維護工作期間將結合義警、義交、民防、守望相助隊、警察志工等單位全力以赴，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢、貼近民眾需求，展現警察維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之用心，做到「治安無死角，服務不打烊」的目標，讓民眾平安快樂，歡度春節。

(中時)