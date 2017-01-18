春節洗車漲 網購汽車保養品長近5成

職人激亮萬用車鍍膜超值組，東森購物網特價890元。(圖：業者提供)

春節前將湧起洗車潮，包括中油直營站、全國與福懋等加油站本周五起將陸續比平常調漲20-30元以上；台亞與隆山加油站為因應一例一休人事成本增加，將在過年後直接將洗車價格調漲10元以上。東森購物觀察到近2周以來搜尋「汽車用品百貨」、「汽車美容」等關鍵字較平日增加3倍，過年前車廠維修、洗車預約容易滿，相關的汽車DIY美容與保養用品銷售量也帶動成長近5成。

東森購物指出，距離農曆年進入倒數階段，除準備年菜與大掃除外，為避免過年長假期間出遊時，車子突然臨時拋錨出狀況，因此汽車的年終保養也相當重要，同時開著愛車在新年閃亮亮的出門訪友，更添好運光彩。

關於愛車保養，東森購物專家新寧表示，他本身為露營重度熱愛者，開長途車成為家常便飯，因此他特別注重汽車保養，他表示年前愛車保養重點在機油的更換與引擎保養，若是有指定使用的機油，可考慮自行購買後提供給保養廠技師作更換，如此也可避免機油被保養廠多賺一筆。

同樣的，打理汽車美容，也可以自行DIY，省下過年紅包錢不無小補。新寧表示，汽車通常行駛達5千公里就必須回保養廠做檢查；車若不常開，同樣每半年需要換油以避免機油變質的可能；若車子有改裝過，那更要勤於檢測愛車的狀況，平常也可自行查看機油油量與油質是否乾淨，以作為更換機油的標準。

新寧近一步表示，機油不但具有潤滑引擎機件的功能，更換機油的動作也可把引擎日積月累的油漬髒汙清出，他提醒，購買機油需要注意購買公司貨才有品質保障，選購時可留意瓶身上需有代理商標籤。

東森購物提醒消費者於電視購物或網購時，記得留意業者所提供的折價優惠，以獲得最大利多，例如東森購物即日起到1月31日加碼於全通路消費不限金額買就送價值2,500元的紅包折價劵；單次不限金額消費買2件還享1次抽智慧型掃地機器人的抽獎機會，天天抽共送出31名；單筆金額滿5千元加碼抽電影票2張，年前打理愛車網購汽車用品使用折價劵消費最划算。

(工商)