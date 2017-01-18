消防節前夕 北市消防局緬懷殉職先烈
一年一度119消防節將到來，臺北市政府消防局除舉辦表揚及慶祝活動外，為感念歷年殉職先烈，精神長存，今日由局長吳俊鴻率副局長、主任秘書及科室主管、大隊長等幹部，至內湖「防災科學教育館因公殉職專區」，向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈獻花致敬，代表所有同仁對烈火英雄捨身救人，表達由衷緬懷感念之意。
消防局「防災科學教育館」位於內湖成功路及民權東路口，其10樓「消防博物館」內設有紀念因公殉職同仁「英雄館」專區，目前存放歷年因公殉職警消10人、義消7人、替代役男1人的紀念牌。
消防局指出，歷年因公殉職警、義消先烈中，小隊長曾光榮於1966年1月19日搶救中華路新生戲院火警，冒險救助受困民眾，英勇殉職。隊員余光榆於1988年10月13日搶救松山區健康路文化城理容院地下室火警，遭突發閃燃灼傷殉職。
另，義消幹事高龍雄、小隊長高文龍兄弟，1989年8月3日搶救峨眉街今日百貨公司火警，高氏兄弟冒險進入搶救，突遭電扶梯燒熔崩塌重創，英勇殉職。隊員熊重華1991年12月8日搶救中山區中山北路海霸王餐廳火警，冒險深入地下室奮勇搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。
隊員吳靜文、孟仲虎、張志世等3人，則於1992年8月28日搶救中正區漢口街六福大樓火警，冒險搶救受困民眾，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。分隊長方俊宏於2014年3月27日搶救中正區仁愛路2段72號之9地下室火警，冒險深入搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。
(中時)
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