年金國是會議辦在總統府 藍綠各有解讀
年金改革國是會議改在總統府舉行，立院國民黨團副書記長李彥秀指政府玩小動作，地點一改再改，加深軍公教的憤怒。民進黨團副幹事長莊瑞雄說，顯示總統蔡英文的重視。
總統府昨天宣布，年金改革國是會議訂於22日全日舉行，地點改在總統府。國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁接受廣播專訪指出，「總統府都是光明正大的」。
對此，李彥秀今天表示，年金改革國是會議本來是要開大門、走大路，但地點一改再改，甚至有欺敵的假消息，這不是政府應有的態度跟方法。
李彥秀說，總統府、行政院玩這麼多小動作，會造成軍公教在年金改革過程更多的憤怒，另外，她也呼籲，年金改革委員會執行長、政務委員林萬億應盡速提出行政院的版本，好跟軍公教勞做更多的溝通，目前國民黨團也未接到林萬億要來拜訪的消息。
莊瑞雄則表示，年金改革會議改到總統府召開，顯示出國家最高權力機關與總統蔡英文對這件事情的重視，會議地點改在總統府，不用讓大家各地流竄，也顯示出這是中華民國不改不行的議題。
他說，站在政府部門的立場上來看，多溝通是好事，林萬億不妨也去在野黨團拜會，該做的動作把他做足，可以預期可能吃閉門羹，但都去走一下，不會花費太多力氣。1060118
(中央社)
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