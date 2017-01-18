民眾忘繳監理費 行政執行署扣押存款

法務部行政執行署今天指出，民眾忘繳機車燃料費等小額監理案件眾多，為貫徹公權力，建立「批次查詢義務人存款餘額」機制後，扣押49萬餘義務人帳戶，款項逾新台幣9億元。

行政執行署指出，所屬各分署最近3年受理大量監理（含裁決）案件，以105年度為例，即高達551萬餘件，其中以民眾欠繳機車燃料使用費為大宗，但欠費金額只有300元、450元或600元不等，因欠費的民眾於分署寄出書面的傳繳通知後，仍未繳費。

為實現國家債權及深化執行此類大量的小額監理（含裁決）案件，行政執行署去年11月間建立「批次查詢義務人存款餘額」機制，以貫徹公權力。

行政執行署通令各分署洽請金融機構提供義務人存款餘額資料，等各金融機構陸續回復後，各分署執行同仁依各金融機構提供的義務人存款餘額，辦理扣押，總計扣押49萬餘義務人帳戶，扣押款項達9億餘元。

依金融機構的收費標準，協助執行分署收取1筆待徵金額，即須由義務人的帳戶另外扣取手續費250元，行政執行署為避免小額欠費的民眾被額外扣取手續費，已請各分署暫緩核發收取命令，讓民眾有自動繳款機會，特呼籲欠費的民眾，可向監理機關查詢欠繳的金額，並儘速自行繳款，以保障權益。1060118

(中央社)