想把陰莖變大 男子進口「生精片」被起訴

桃園市27歲曾姓男子，因為聽信朋友說吃了保健藥品「美國黑金」和「生精片」，陰莖就會變大，因此在網路購物上購買了每顆價值10元、共160顆的美國黑金和192顆生精片，以衣服的名義申報進口，卻在財政部關務署台北關被查獲，曾男雖辯稱不知道美國黑金和生精片含有禁藥成分，買藥只是想改善性功能，但因購物網站上標示清楚，桃園地檢署認為曾男說不知道只是為了脫罪，仍將他依照藥事法提起公訴。

(中時)