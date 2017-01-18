浮州合宜住宅案 日勝生判賠14戶1億5568萬

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板橋浮洲合宜宅爆發建築結構瑕疵糾紛，由於建商日勝生拒絕退還已付款項及違約金，遭到多名承購戶提告。新北地院審結認為，合宜住宅房屋補強後雖仍可安全居住，但建築已有瑕疵，今判日勝生須退還A2、A6區許姓等14戶購屋款、違約金共1億5568萬餘元。本案可上訴。

(中時)