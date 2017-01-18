伊拉克收復摩蘇爾東部 將向西部推進
路透社(Reuters)報導，伊拉克官方稱，伊拉克已經平定摩蘇爾東部的多數區域，並由特種部隊清除IS在北方的殘餘力量，接下來就要向IS仍然盤据的摩蘇爾的西半部展開下階段的推進。
伊拉克總理海德爾·阿巴迪(Haider al-Abadi)在星期二晚上說，伊拉克軍方開始對摩蘇爾西部的IS武裝團體進行「移動」(movement)，但是沒有具體說明是怎樣的行動。
以美國支持、伊拉克政府軍為主的收復摩蘇爾作戰已經打了三個多月，已經收復了摩蘇爾週邊城鎮四分之三左右的區域，絕大多數的部分是在底格里斯河的東邊。可以說底格里斯河成為Is掌握區與伊拉克收復區的分界線。
美國和伊拉克軍方官員說，先前收復行動腳步放慢的原因是，軍隊一直避免擊中平民，可是IS常常混入平民之間。而且各個不同部隊也有溝通上的問題。終於在兩個星期前，不同軍事單位之間的戰術與協調得到改善，重新有所進展，不久就要收復個東岸，所以準備過河去攻擊西部區域。
伊拉克聯邦警察快速反應部隊發言人阿德-阿米爾-穆罕默德(Abdel Amir al-Mohammedawi)上校說，一些IS士兵搭船逃往西岸，並且以平民為人質，尤其是婦女和兒童。他還說，IS一直試圖在擁擠的住宅區內戰鬥，以平民做為盾牌，目擊者還看到IS士兵對進行射擊。
(中時電子報)
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