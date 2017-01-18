大台南公車2016年運量 突破2000萬人次

台南市政府交通局推動捷運化公共運輸政策4年有成，大台南公車2016年總運量突破2000萬人次大關，提前2年達標，交通局長張政源除感謝民眾的支持與肯定，也強調將持續精進公共運輸服務，以「綠色運輸」及「人本交通」帶動大台南永續發展。

張政源指出，市府2012年提出「台南市捷運化公共運輸系統6年發展計畫」時，曾經設定將於2018年達成年運量2000萬人次的目標。但在相關配套及軟硬體設施同步提升下，大台南公車去年的總運量即達到2003萬人次，顯示只要有良好的公共運輸計畫，還是能找回公車族。

張政源認為，2010年縣市合併之前，公車的年運量只有749萬人次；2013年推動「公車捷運化」後，年運量即突破千萬人次，其後運量每年穩定成長，短短4年的時間，去年即突破第2個千萬，除較前一年度成長11%，也較原訂計畫提前2年達標，實屬不易。

(中時)